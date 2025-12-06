警破獲健身房201人「男同志群趴」 人妻見尪被逮崩潰：不會離婚
馬來西亞警方日前在吉隆坡查獲一處以健身房為掩護、實際運作男同志性派對的地下據點，行動中共拘捕201名男子。事件曝光後，其中一名被捕者的妻子得知丈夫多年來與男性發生性行為，震驚與打擊之大，直言「彷彿整個世界瞬間坍塌」，但目前仍未打算提出離婚。
根據《中國報》與《大都會日報》報導，警方經過兩週偵蒐後，於11月28日晚間8時展開突擊，查扣現場大量情趣用品，並逮捕包括多名公務員與外籍人士在內的嫌犯。據了解，該場所外觀為三層樓健身中心，內部卻採迷宮式設計，底層設置健身房與視聽室作掩護，樓上則安排三溫暖、露天泳池及多間暗房，供顧客進行群交等性活動。警方破門時，多數男子全身赤裸，匆忙以毛巾遮掩。
報導指出，一名34歲女子艾雅在得知丈夫遭逮後接受訪問，她表示，丈夫過去常以出差或加班為由深夜返家，她唯一曾起疑的，是在丈夫車內發現保險套和潤滑劑，但丈夫僅以笑帶過，她一度以為丈夫外頭另有女性。直到警方公佈取締行動，她才發現丈夫在被捕名單之中，進而得知對方長年與男性發生性行為，令她情緒崩潰。
艾雅說，丈夫事後坦承，自學生時期便與同性有性接觸，即便結婚後也未停止。面對突如其來的真相，她痛苦表示：「如果他只是有外遇對象是女人，我可能還比較能冷靜面對。但現在是我完全未曾想過的狀況。」
儘管內心受到巨大衝擊，艾雅仍表示，丈夫平時個性溫和、對家庭負責、未曾怠忽家務負擔，加上他是家中主要經濟來源，因此她不會立刻選擇離婚。她希望透過婚姻諮商尋求協助，引導丈夫調整行為，並嘗試修補彼此的關係。
