台中警方破獲一處「家庭式毒品工廠」，38歲李姓主嫌竟與妻小同住，更吸收2名未成年少年協助分裝販毒！警方搜索發現，該處看似普通民宅，實為毒品加工廠，內有專門分裝房間，並安裝抽風機掩飾氣味。當場查獲1448包毒咖啡包、大量毒品原料，李嫌等人皆遭依毒品罪嫌起訴。毒品猖獗，連未成年都捲入其中，令人不寒而慄！

警破獲家庭式「毒品分裝場」主嫌吸收2少年同住一起販毒。(圖／TVBS)

台中市警方破獲一處家庭式毒品分裝場，38歲李姓主嫌不僅與妻子同住該處，更吸收兩名未成年少年協助分裝及販售毒品。這間看似普通的民宅實為毒品加工廠，主嫌在住家內特別設置分裝房間，並安裝抽風機掩飾氣味。警方搜索時查獲大量毒咖啡包及各類毒品原料，李姓嫌犯與兩名未成年少年最終依毒品危害防制條例及販賣第三級毒品罪嫌被起訴。

這間看似普通的民宅實為毒品加工廠，主嫌在住家內特別設置分裝房間。(圖／TVBS)

刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，得知台中大里某社區內存在毒品分裝場，隨即組成專案小組進行搜索行動。當員警抵達這處民宅時，發現門口貼著春聯、插著菖蒲，外表看起來與一般住家無異，但實際上卻是一處毒品分裝工廠。

這處民宅外表看起來與一般住家無異，但實際上卻是一處毒品分裝工廠。(圖／TVBS)

進入屋內，警方發現除了李姓主嫌外，還有一名少年坐在客廳沙發上，他也是被販毒集團吸收的成員。經調查，38歲李姓主嫌與妻子租用這間三房兩廳的公寓，不僅作為居住地，同時也用作毒品分裝場所，並吸收了兩名未成年少年協助分裝、販毒工作。值得注意的是，李姓主嫌平時會告誡這些少年不要進入毒品分裝房。

38歲李姓主嫌與妻子租用這間三房兩廳的公寓，平時會告誡這些少年不要進入毒品分裝房。(圖／TVBS)

刑事局偵六大隊第六隊長詹明佳表示，李姓主嫌平時與家人同住，卻將毒品咖啡包分裝處所設立在客廳旁的房間，該房間平時禁止家人和小孩進入，並架設抽風機掩飾分裝時的難聞氣味。

該房間平時禁止家人和小孩進入，並架設抽風機掩飾分裝時的難聞氣味。(圖／TVBS)

警方在分裝房內發現了用於攪拌的機器設備，李姓主嫌承認這些是用來混合毒品與咖啡、果汁粉的工具。搜索行動中，警方當場查扣1448包的毒咖啡包、原料卡西酮、依托咪酯、愷他命等大批贓證物。

警方當場查扣1448包的毒咖啡包、原料卡西酮、依托咪酯、愷他命等大批贓證物。(圖／TVBS)

最終，李姓嫌犯與兩名未成年少年都因違反毒品危害防制條例及販賣第三級毒品罪嫌，遭到起訴。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

