警破解雲端資料！張文大量瀏覽鄭捷殺人 疑模仿犯案

發生在昨（19）日傍晚的台北車站隨機攻擊事件，27歲犯嫌張文犯案後還一度逃往中山捷運站附近的誠品南西店，再度當街丟擲煙霧彈，在持長刀走入人群中砍人，造成多名無辜民眾受傷，甚至死亡，而張文最終跑至頂樓，墜樓身亡，警方隨後在張文租屋處找到平板電腦，發現張文頻繁瀏覽當年鄭捷殺人案的文章。

警方破解張文的雲端瀏覽資料，發現他曾經大量搜尋2014年的鄭捷北捷隨機殺人案，初步推測是模仿犯案。（圖／中天新聞）

根據了解，專案小組初步破譯張文存在平板電腦內，雲端上的「作案計畫書」資料，發現他對2014年捷運殺人案的鄭捷具有濃厚興趣，頻繁瀏覽為鄭捷發聲的文章，包括「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等內容，因此警方懷疑張文很可能早在3個月前，就開始策畫模仿鄭捷的隨機殺人計畫。

19日晚間在台北市中山捷運站商圈，發生隨機砍人事件。（圖／記者徐敏娟攝）

雖然警方查獲張文的筆記型電腦已被焚毀，但是透過存在雲端上的內容進行調查，意外發現張文不只曾大量瀏覽和紀錄，有關「北捷鄭捷的隨機殺人案件」以及大量搜尋「隨機殺人」的相關瀏覽紀錄。而且時間序更可以往前追溯至2024年，張文就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索閱覽評論鄭捷的相關文章和新聞。警方更進一步發現，張文對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，顯見對於鄭捷的成長背景、思考模式、心理狀態有濃厚興趣。

警方在犯嫌張文租屋處發現被燒毀的筆記型電腦，破譯雲端資料有驚人發現。（圖／警方提供）

不過由於警方尚未找到張文有留下任何犯罪動機，也沒有在網路上表達任何殺人犯意，因此還不能確定他的作案真實動機，但根據目前掌握線索跡象，初步推測，張文極有可能是「模仿犯」，想利用鄭捷的作案方式，同樣選在人潮眾多的捷運車站犯案，引起社會注意和驚恐。而且在警方解析他的「作案計畫書」內容百分之90以上，都符合他19日行動的軌跡和作案模式，心思極其縝密，讓人不寒而慄。

2014年5月21日下午，台北捷運發生震驚全台的隨機殺人事件，兇嫌鄭捷於16時22分至16時26分，在台北捷運板南線的龍山寺站和江子翠站之間的列車車廂內行兇，隨後於江子翠站遭員警和民眾制伏，當時造成4人死亡，22人受傷。

