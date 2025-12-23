警破解雲端！張文「攻擊計畫書」曝光 獨缺逃亡規劃

台北市 / 綜合報導

警方持續追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，警方破解他平板的雲端，發現張文縝密的攻擊計 畫 書，除了時間地點完整規劃，就連購買清單也很明確，這一年多也陸陸續續在網路上，添購犯案工具。而他的計畫書中，什麼都有，就是沒有逃亡這項規劃。

拿著一袋紙袋，走進百貨公司，張文案發前一天，獨自一人到誠品南西五樓，想看看能否上頂樓，接著走到詢問台，表示想拍聖誕樹能否到頂樓拍攝，最後被拒絕，這一連串動作，都在張文的場勘計畫中。

員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」員警破解他平版的雲端，赫然發現攻擊計畫書，在地圖上標出時間位置，什麼時候去中山區哪幾處縱火，再回租屋處稍作休息重整，5點接連轉往兩點進行攻擊，準備清單也很詳盡，利器煙霧彈汽油彈雨衣等等，規劃縝密執行度也很高。

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏說：「張嫌總共有13把長短刀，其中3把長刀，分別在去年，另外有10把短刀，是在去年4月分3次購入。」而計畫書中，張文並沒有規劃逃亡這一塊，如果有意了結，應該不會在事前詳細場勘，甚至警方在旅館內搜出，還有不少沒有使用到的裝備，是否意味著還有下一波，張文最後墜樓身亡，警方持續抽絲剝繭。

原始連結







