警破詐欺案追到要關19年通緝犯 竟躲屋頂想逃

中部中心 / 南投報導

南投警方偵辦詐欺案件掃蕩詐騙機房，掌握嫌犯身分，長期跟監蒐證，待時機成熟前往住處逮人。大批警力荷槍實彈，從一樓破門攻堅抓人，其中還有嫌犯意圖想從頂樓逃走也被員警當場逮捕，插翅難飛，其中黃姓嫌犯有毒品及槍砲前科遭到通緝要被關19年，被逮後一併歸案。





南投警破詐欺案攻堅民宅 剛好逮到要關19年通緝犯

大批警力到民宅攻堅抓人 嫌犯最後只能高舉雙手乖乖就逮。（圖／翻攝畫面）





員警全副武裝，荷槍實彈，準備攻堅，撞擊後破門，拉開嗓門，威嚇嫌犯乖乖的把手舉高，不要輕舉妄動。大批霹靂小組成員，兵分多路，有的在巷子警戒防止嫌犯突圍，另外一組警力直衝上樓火力支援。衝到四樓屋頂，果然有人，黃姓嫌犯還意圖想逃，但警方佈下天羅地網哪兒都跑不了

南投警破詐欺案攻堅民宅 剛好逮到要關19年通緝犯

其中一名遭到通緝的嫌犯還躲到四樓屋頂 還是被警方查獲。（圖／翻攝畫面）





南投警方去年8月期間，在水里鄉查獲詐欺機房案，向上溯源，其中黃姓嫌犯，還被彰化地檢署通緝，他涉犯毒品及槍砲前科，要被關19年，這次也栽了。南投警方，去年八月查獲詐騙機房，向上溯源，長期跟監蒐證，報請檢察官指揮偵辦，前往民宅逮人，情侶檔落網，同夥一併被抓，黃姓嫌犯的通緝身分也曝光，順利逮捕歸案。





