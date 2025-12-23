警破電子菸彈工廠！工廠內藏大量「菸油半成品」 菸彈「三萬多顆」

警方近期大規模掃蕩非法電子菸彈製造據點，成功破獲一處偽裝成清潔劑工廠的電子菸彈製造中心。執法人員全副武裝，強行進入位於新北泰山及蘆洲的兩處工廠，逮捕包括李姓負責人和另外10名嫌犯。這些嫌犯與大陸不法份子合作，進口原料機具製造菸彈，再透過超商物流配送給消費者。此案件若未及時查獲，恐造成數十萬人吸食有害物質，後果不堪設想。

電子菸彈工廠以清潔劑做掩護，裡面其實是「煙油半成品」。（圖／TVBS）

警方行動過程驚險，執法人員全副武裝持破壞器材不斷敲擊工廠大門，直到玻璃被敲出一個大洞。員警隨即衝入現場大喊「趴下！趴下！」，迅速壓制嫌犯。現場桌上擺滿一顆顆黑色物質，倉庫架上則放滿清潔劑。然而，這些清潔劑瓶內實際裝的是菸油半成品，完全是用來掩護非法製造電子菸彈的工廠。

新竹查緝隊副隊長林逸寒表示，警方去年8月接獲報案後，經過數個月的追查，終於在今年1月掌握工廠的兩個地點，分別位於新北泰山及蘆洲，並發現李姓負責人和其他10名嫌犯與大陸不法份子合作，進口原料機具製成菸彈後，再利用超商物流作為運送媒介，寄送給買家。

此次行動中，警方在兩處地點共搜出偽裝成清潔劑的電子菸油半成品約1600公斤、電子菸彈成品34380顆，以及製造分裝機具18台，同時逮捕10名相關人員。今年4月，衛生局也針對負責人依違反菸害防制法開罰1000萬元，並銷毀所有查獲的菸品。

近年來國內民眾吸食「喪屍菸彈」導致社會案件頻傳，情況令人憂心。專案小組研判，如果這批查獲的菸油半成品混入依托咪酯，可能製造出高達62萬5千顆菸彈，足以供數十萬人吸食，其危害程度實在令人擔憂。

