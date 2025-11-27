警破黑幫詐團 扣破億權利車

新竹三環幫幹部40歲吳男為首的融資公司結合二手車商詐欺集團，用多元手法詐騙民眾土地及車輛，刑事局查獲19嫌並扣押上億元的232輛權利車，圖為贓證物。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局偵查第二大隊二十七日宣布偵破新竹「三環幫」設局詐欺案。該幫派幹部吳姓主嫌結合融資公司與二手車商，自一一二年起透過虛構債務整合與假車貸手法，誘騙民眾抵押土地或車輛，受害逾兩百人、財損逾新台幣八千萬元。警方於今年七月發動搜索，逮獲十九嫌並查扣市值破億的兩百三十二輛權利車，創下國內最大規模扣車紀錄。

刑事局偵二大隊大隊長李泱輯指出，全案緣起於警方調查新竹縣竹東鎮一起槍擊命案時，發現作案車輛及接應車輛均隸屬於新竹縣芎林鄉的「承奕資融有限公司」。專案小組深入追查發現，該公司與另外四間貸款代辦公司及一間車行關係密切，實則均由三環幫四十歲吳姓幹部指揮，為該幫派近年重要金脈。

廣告 廣告

警方調查，該集團在新竹地區成立行銷、代辦、車行及融資等六家公司，採一條龍分工模式。行銷公司先於網路投放「債務整合」、「快速核貸」廣告，吸引急需資金的民眾。一旦民眾上鉤，集團便評估其財力進行詐騙：若被害人名下有不動產，即誘騙其抵押借款，再透過高額手續費與極短還款期，迫使被害人違約，進而背負鉅額債務。

針對無擔保品的民眾，集團則以「培養信用」為由，誘騙被害人申辦不實的購車貸款。待合法融資機構核貸後，集團旗下的融資公司隨即介入，要求被害人將車輛讓渡作為擔保，並藉故收取高額開辦費與手續費，層層剝削。被害人最終僅能取得微薄現金，卻背負沉重車貸，而車輛則被集團轉手流入黑市成為「權利車」，或供幫派作為犯案工具。

專案小組今年七月二十九日動員上百名警力，同步搜索新竹縣竹東鎮、芎林鄉等據點，拘提吳嫌等十九人，並查扣現金一百八十萬餘元及各類贓證物。現場更查獲高達二百三十四輛汽車，其中二百三十二輛為權利車，總市價破億元。

由於查扣車輛數量龐大，為避免這些權利車回流黑市衝擊治安，在檢方解除扣押後，警方隨即協調中租等原核貸的合法融資公司與金融機構，依據動產擔保交易法行使權利。業者委託拖吊業者耗時三天，順利將二百一十輛車拖離幫派據點，其餘車輛因車況不佳未予拖回。

警方統計，該集團自民國一一二年三月運作至一一四年七月，受害者包括職業軍人與公務員在內至少二百人，目前已報案者約六十人。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，吳姓主嫌等十人遭法院裁定收押禁見。