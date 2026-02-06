警破24H毒品宅配！K他命、毒咖啡包藏車內暗格手法罕見

高市刑大近日破獲網路販毒集團，並在首腦劉姓男子改裝轎車的坐墊下搜出毒品。讀者提供



網路販毒集團首腦劉男，以「貨運公司」名義在通訊軟體販售K他命、毒咖啡包，並將毒品藏於車內暗格。警方歷經數月跟監蒐證，成功將劉男及其餘6名成員查緝到案，查扣毒品逾百包及贓款3萬餘元，全案訊後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高市刑警大隊近日成功破獲網路販毒集團，首腦31歲劉男利用通訊軟體，以「貨運公司」為暱稱，向不特定群組販售K他命、毒咖啡包及哈密瓜錠，標榜「24小時宅配到府服務」，吸引買家下單；警方表示，該集團販毒範圍遍及高雄市各區，運作相當有組織。

警方接獲線報後，歷經數月跟監與長期監控，掌握集團完整運作模式及交易路線，調查發現，劉男不僅透過通訊軟體指揮下線俗稱「小蜜蜂」的外送人員駕車送貨，還將毒品藏於轎車右前座改裝的可掀式暗格中，以躲避警方查緝，手法罕見。

掌握足夠證據後，警方兵分多路展開同步搜索與攔查，成功將劉男及其餘6名成員查緝到案，並在嫌疑車輛內查獲K他命44包、毒咖啡包57包、哈密瓜錠6包，以及現金3萬餘元和多支手機，全案訊後，警方依《毒品危害防制條例》將7人移送高雄地檢署偵辦。

據統計，警方去年查獲毒品總重量比前年增加419.53公斤，成長幅度達18.83%，其中包括查獲的混合式分裝場及「小蜜蜂」外送販毒集團等重大案件共19件，查扣毒品咖啡包高達1萬5204包。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

