警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡
地方中心／綜合報導
桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。
員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」
晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。
員警：「等下下車頭小心。」
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）
民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？
桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）
事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。
中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」
想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。
