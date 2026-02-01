警示帳戶與虛擬貨幣詐騙暴增！貓董律師解析：網戀投資如何讓人被騙錢還成為人頭帳戶？

記者/葉佳欣報導

專精於虛擬貨幣、AI、電商等新興科技領域的律師王心婕（下稱：貓董律師），近期處理大量虛擬貨幣詐騙案件，發現越來越多當事人不只損失金錢，帳戶還被列為警示帳戶，甚至被懷疑是人頭帳戶。這類案件的起點，往往來自一段看似正常、甚至甜蜜的網路戀情。

專精於虛擬貨幣與新興科技領域的貓董律師，提醒民眾要小心網戀詐騙衍生的人頭帳戶問題。圖/貓董律師提供

貓董律師指出，近年詐騙集團高度結合「感情關係」與「虛擬貨幣投資」，形成所謂的網戀虛擬貨幣詐騙。詐騙者透過交友軟體、IG、LINE 或社群平台，長時間經營信任關係，塑造成熟穩重的投資高手、海外工程師，或能給人安全感的伴侶角色，逐步引導被害人進入投資話題。

詐騙集團常利用交友軟體或社群平台經營信任關係，以話術引導被害人投入虛擬貨幣或操作不明交易平台。此為示意圖。圖/123RF圖庫

在取得信任後，對方通常會要求下載特定交易所 App、加入投資群組，或操作不明的虛擬貨幣平台，並以「一起存未來結婚基金」、「一起投資」等話術降低戒心。初期帳面獲利往往刻意做得非常漂亮，誘使被害人不斷加碼，最後投入金額動輒數百萬甚至上千萬元。

多數當事人真正驚覺異狀，往往是在想出金卻出不了金的那一刻。客服消失、平台關閉、帳號被凍結，才意識到這是一場精心設計的虛擬貨幣詐騙。然而，實務上更嚴重的後果，往往發生在錢被騙之後。

貓董律師觀察到，許多被害人曾依照網戀對象指示，幫忙購買虛擬貨幣、代為轉幣，甚至提供自己的銀行帳戶收款再轉出。在感情關係中，這些行為看似只是幫忙，但在法律上卻可能構成提供帳戶供他人使用的人頭帳戶。

當詐騙金流被追查，銀行發現帳戶涉及異常交易，當事人的帳戶就可能被列為警示帳戶。一旦成為警示帳戶，幾乎所有金融功能都會受到限制，包括轉帳、收款、薪資入帳，甚至影響信用與工作。

一旦帳戶被列為警示帳戶，轉帳、收款等金融功能將被受限 。圖/123RF圖庫

貓董律師說：「這正是許多當事人最難接受的地方！」「明明自己是被騙的，為什麼帳戶反而被警示？」原因在於只要帳戶成為詐騙金流的一環，就可能被列入警示名單。

在虛擬貨幣詐騙與網戀詐騙高度結合的趨勢下，任何涉及幫忙買虛擬貨幣、幫忙轉帳的要求，都應立即提高警覺。這不只是感情風險，而是可能牽動刑責、警示帳戶、甚至長期信用問題的重大法律風險。

最後,貓董律師提醒,預防虛擬貨幣詐騙,不只是避免金錢損失,更重要的是避免在不知情的情況下,讓自己成為人頭帳戶並被列為警示帳戶。若已經發生相關情形,務必及早尋求專業法律協助,才有機會把傷害降到最低。