警籲危機時先保護自身 律師盼充裕合法自保空間

（中央社記者黃麗芸、蕭博文台北22日電）台北市發生隨機攻擊案，警方呼籲民眾危機時優先保護自身安全；至於網路熱議當天如果開車衝撞凶嫌是否過當，律師說，這是難題，應思考讓被害人有充裕合法空間自保。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、多人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

張文在路口丟煙霧彈畫面震驚社會，社群平台熱議，當時人車眾多，如果開車撞死張文是否有法律責任。

律師顏紘頤透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，事後大家都知道張文是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，當時如果撞死張文，應該不算防衛過當或誤想防衛，但這都是事後回看才能知道的事。

顏紘頤說，沒人是上帝，事發當下只看到1個人在路中央丟煙霧彈，就算手裡拿刀，但沒衝過去攻擊汽車，也還沒開始向人群走去，這時「怎麼知道他下一步要殺人？」

顏紘頤表示，防衛過當還是會被判刑（但有免除其刑機會），如果是誤想防衛（如拍戲卻當成真凶殺案），結果可能更慘，明明想做好事卻讓自己身陷囹圄，「這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？」

顏紘頤說，是否能從另一角度思考，人民是否應有自主防制暴力侵害的基本權利，而非單純將正當防衛當阻卻違法事由而已。如果從自我保護角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊；如果判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否比較好一點。

顏紘頤表示，讓被害人有更充裕合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己時還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律。

此外，內政部警政署說，沉痛之餘，再次呼籲民眾面對危機時，仍要優先保護自身安全，助人與自救同樣可貴和重要。民眾如果發現可疑或異常情形，應即時向警方反映，與警察機關共同守護安全。（編輯：李明宗）1141222