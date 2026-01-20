警紀再亮紅燈！三重分局警員涉查個資洩密 遭法院收押禁見

新北三重警分局警員涉嫌洩漏民眾個資，遭新北地院裁定羈押禁見。（本刊資料照）

新北市三重警分局爆發警紀案件，一名警備隊許姓警員，疑似利用公務系統非法查詢案件資料，將民眾個資違法提供給特定人士，涉犯《個人資料保護法》。新北地檢署16日指揮警方搜索相關地點並帶回偵辦，經複訊後認定涉案情節重大，向新北地方法院聲請收押禁見，法院於今（20）日裁准。

檢方調查指出，許姓警員涉嫌使用警政公務系統，查詢與詐騙集團車手有關的通緝案件資料，卻未依法執行公務，而是將查得的資訊私下轉交給民眾，已明顯逾越職務權限。新北地檢署因此指揮新北市警察局督察室，搜索三重分局警備隊辦公處所及許員住處，以釐清資料外流情況與實際流向。

據了解，許姓警員原本任職於三重分局光明派出所，近期才調任警備隊，不料到職不久即遭檢舉涉案。檢方複訊後認為，許員涉嫌違反《個人資料保護法》等罪嫌明確，且有勾串、滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

新北地方法院審理後，認定檢方提出的證據足以顯示許員涉案嫌疑重大，且其行為涉及警職人員利用職務之便非法洩漏個資，影響司法公信與社會信任，故裁定准予收押禁見。

