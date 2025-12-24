警紀開鍘！嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」女警遭免職

台中一名25歲女警，近日上網po文要「對盧秀燕腦門開3槍」，旋即被捕、裁定羈押，警方除了第一時間將她停職外，今（25日）直接宣布將她記2大過免職，這位女警經查竟然也在張文相關的討論文章下表示「只有我可以當號召者」。

嗆聲要殺盧秀燕「腦門開3槍」的女偵查做遭2大過免職。（圖／翻攝畫面）

回顧這位黃姓女偵查佐的驚人言行，19日晚間6點52分起，就陸續在警察同學間LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，而這天恰巧就是張文犯下台北車站、捷運中山站商圈殺人案的日期，但事無巧合，她的過激言論隨後竟跟張文扯上關係，因為她被查出，近日竟然在Threads上一篇標題為「台中人集合囉」，內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟 」的 新聞截圖貼文下方留言：「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，言行造成大眾明顯恐懼。

該名女警超扯的言論。（圖／翻攝Threads）

黃姓女警所屬的第二分局，今天立馬宣布將她記二大過免職汰除，第二分局重申，警察身分不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不允許；台中警隊對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責、絕不允許「帶頭作亂」情事存在。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

