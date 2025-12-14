警紀鬆散？偷拍變臉案後再傳酒駕 15年三星警遭開鍘

高雄市 / 綜合報導

高雄又有員警違規事件，這一回不是偷拍，而是酒駕還撞車！原來一名從警約15年的40歲張姓男員警，12日晚間11點多行經三民區建國一路時，疑似沒有保持車距，撞上前車，雙方沒有大礙，只有車損，但警方到場才發現，是自家人，酒測值高達0.65毫克，訊後依照公共危險罪送辦之外，也將他記過免職，不過早在上個月28日，才有派出所副所長酒駕自摔，如今再有酒駕違規事件，也讓民眾直呼離譜。

監視器拍下，轎車開著開著，後面來了一輛高速行駛的轎車，大力碰撞了一下後，遭撞的駕駛，停下車輛，查看狀況，沒多久肇事駕駛，也上前關心，卻散發渾身酒氣，警方獲報到場，發現不太對勁，肇事的竟然也是員警，甚至還酒駕。

記者VS.民眾說：「(這裡怎樣)很少車禍，(聽到警察酒駕你覺得呢)不良，不好，自己什麼身分還這樣。」事發時間是12日的晚上11點，40歲張姓男員警，疑似沒有保持安全距離，在三民區建國一路發生事故，酒測值還高達0.65毫克。

記者VS.民眾說：「警察喝酒本來就不行(怎麼說)本來就不行，做警察是你的職務，對嗎，喝酒就不行。」雖然雙方只有車輛受損，人沒有大礙，但從警約15年的張姓員警，4年多前曾因協助失智婦人找回車輛，被警局貼文表揚過，這回，卻是黃湯下肚後酒駕上路，登上新聞版面，如今被依照公共危險罪送辦，還被記過免職，丟了自己一線三星的員警鐵飯碗，這也是上個月28號，苓雅區的派出所副所長酒駕自摔後，再有員警酒駕釀禍，警方顏面遭到重重打擊。

