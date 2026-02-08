警組護屍大隊日換冰櫃！名嘴揭「林宅血案秘辛」轟演員：怎知弒親痛？

記者蔡維歆／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆反彈。對此，社會記者出身的名嘴王瑞德，7日揭露案件當年鮮為人知的幕後故事，透露警方曾組成「護屍大隊」，24小時守著林家祖孫三人的遺體，以防遭到有心人破壞。

王瑞德發文談《世紀血案》爭議。（圖／翻攝自臉書）

王瑞德昨在臉書發文透露，在林家祖孫3人慘死後，有人放話要侮辱、攻擊遺體，為此警方組成「護屍大隊」，在台北市殯儀館冰櫃區輪班看守，他說：「為了安全起見，祖孫三人的冰櫃必須每天更換，而且只有冰櫃區員工和當班和交接班的警察知道。」

不僅如此，為了避免看守的基層警員因害怕或摸魚出狀況，中階警官還得不定期突襲查哨。針對電影改編及演員發言爭議，王瑞德強調，這份殺母之仇、弒子之恨，是林義雄心中永遠的痛，嚴厲批道：「豈是你們這些演員所能想像！」

王瑞德臉書全文如下：

林宅血案之幕後

很多台灣人不知道，林家祖孫三人遭到慘死，竟然有人沒有人性嗆聲要侮辱攻擊遺體！

我當年採訪到北市警察，當時他們組成「護屍大隊」24小時輪班，必須到台北市殯儀館冰櫃區守護三人的遺體。

為了安全起見，祖孫三人的冰櫃必須每天更換，而且只有冰櫃區員工和當班和交接班的警察知道。

為免員警摸魚蹺班發生意外，中階警官還得不定期突襲查哨，其中我認識的一位組長，還曾經在半夜到殯儀館查哨時，被突然一閃一閃的電燈泡給嚇了一大跳！

殺母之仇

弒子之恨

台灣人格者林義雄心中的痛

豈是你們這些演員所能想像！

