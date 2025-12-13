警結合玉田里巡守隊 守護社區安全再升級

MEITU 20251213 192005697

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局於114年12月11日結合仁愛區玉田里守望相助隊共同辦理社區治安座談會議，會中由分局長温基興主持，率業務組及派出所同仁一同與會，藉以加強宣導犯罪預防。

爾來詐騙集團犯罪手法推陳出新，針對與會者多為中、老年人，偵查隊宣導常有詐騙集團假冒電信公司客服人員，佯稱有人冒用個資申請詐騙電話門號，恐涉及刑責，請配合檢警調查之劇情，以此誆騙民眾，尤其家中有年長者的更是屢見不鮮，故警方加強宣導接到不明來電請撥打165反詐騙專線或到派出所詢問求證，勿掉入詐騙集團設計的圈套。

交通安全部分則宣導近期基隆地區進入雨季，用路人易因路面濕滑、視線不佳導致車禍發生，行人穿越道路的風險也隨之增加，基隆市警察局於轄內16處路段，依《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款規定：「駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」，違者處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰」，針對汽車駕駛行近行人穿越道不減速慢行的違規車輛，運用手持式測速照相設備加強取締，以保障行車與行人安全。

另近期毒駕案件頻繁，引發社會矚目，警察局將持續落實緝毒工作，透過向上溯源打擊供毒網絡、加強取締吸毒後駕車行為，掃除道路上的潛在危險來源，並呼籲民眾若身邊發現可疑或可能涉及不法的情況，務必即時通報警方。

基隆市警察局第一分局長温基興強調，治安維護不只是靠警察單打獨鬥，而是警民共同的合作與協助。未來將持續與各社區緊密合作，推動更多貼近民眾需求的治安行動，共同維護轄區治安，共創好願景！