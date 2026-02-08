警總後代改編「林宅血案」 林楚茵：中國資金圖謀意識形態

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵昨(2/7)表示，《世紀血案》最可怕的，是「中國人加上中資」正在重寫台灣歷史。導演徐琨華，被揭露是警總發言人徐梅鄰的後代。製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾被揭露是中國事業部主席兼首席執行官，過去拍的《幻術》更指涉319槍擊案元凶是前總統李登輝，不僅偷渡意識形態，更是中國的認知作戰。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

發生在1980年2月28日的「林宅血案」，當年涉入美麗島事件的台灣省議員林義雄(1998年成為民進黨第8屆黨主席)遭關押，其住家在警總重重監視下，竟發生血腥命案，家中的林義雄60多歲母親身重14刀身亡；大女兒林奐均遭刺6刀重傷；二、三女林亮均、林亭均兩人，遭一刀由後背貫穿至前胸喪命，此事震驚全台，也成為國際關注焦點，時至今日，真凶仍未曝光。

廣告 廣告

翻拍「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議持續延燒，製片方坦承事先未取得當事人及其家屬同意，引發各界議論，而後演員楊小黎、簡嫚書、黃河、夏騰宏、李千娜等人，也在昨日發出聲明致歉，但徐琨華尚未回應。

林楚茵指出，《世紀血案》最可怕的，是「中國人加上中資」正在重寫台灣歷史，《世紀血案》拍的是台灣最沉痛的國家暴力，當事人林義雄仍在世，卻未經授權擅自詮釋他人的痛苦，連演員都是拍完才知道，製作公司與導演竟然裝死神隱，非常可惡。

林楚茵說，此片的導演徐琨華，被揭露是警總發言人徐梅鄰的後代，製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。

林楚茵表示，「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影的黑歷史不只是票房奇差，更是被質疑扭曲前總統陳水扁的319槍擊案、指涉李登輝是元兇。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，偷渡滿滿的意識形態。

林楚茵指出，《幻術》票房只有2百多萬，製片公司「費思兔」沒賺錢，這次《世紀血案》又繼續撒錢找台灣演員拍攝。砍頭生意有人做，賠錢生意還不斷投入資金的「中國片商」，到底圖什麼？

林楚茵說，缺乏受害者立場的「自編自演」，劇組嘴上說「沒有意識形態」，但整部片都在改寫歷史、淡化國家暴力、替加害者洗白，這不僅是對受害者的二次傷害，更是中國的認知作戰。

更多FTNN新聞網報導

李貞秀就職兩岸條例沒規定不行？梁文傑神譬喻：陸配闖紅燈 適用交通規則

新台幣沒孫中山是去中化？梁文傑反酸：人民幣上的毛澤東去中不遺餘力

【春節懶人包】油氣凍漲！雙鐵加開975班次、機場運能全開 整備重點一次看

