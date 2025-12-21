警署全面檢視公共場所安全措施 提升預警與應變能量

社會中心／林奇樺報導

12月19日晚間發生於臺北市隨機襲擊事件，內政部劉部長與警政署署長於事件發生後第一時間趕赴現場，指揮警力調度與現場處置作業，除立即指示各警察機關對所轄航空、鐵路、公路、捷運等大眾交通運輸場站提高見警率及現場緊急應變處置等作為外，並通報各警察機關後續於轄區大型活動及人潮聚集場（處）所加強維安戒備，提升各項勤務作為。

臺北市發生隨機襲擊事件，警政署全面檢視公共場所安全措施，提升預警與應變能量。（圖／翻攝畫面）

為策進各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所警力運用，內政部劉部長及警政署署長於20日及21日，分別與六都警察局長及16縣市政府警察局長召開視訊專案會議，會中除逐一聽取各機關轄內近期大型活動及交通運輸系統警力配置情形外，部長及署長並要求各警察局勤務部署時，應結合轄內義警、義交、社區巡守隊等民力資源，以及各公共場域或活動主辦方所配置與聘僱之保全人員，形成多層次的社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快之即時應處效能；另外對於各轄區之中（小）學校園安全，依狀況規劃安全維護勤務。

維護社會治安與保障民眾安全是警察機關責無旁貸的任務，警政署將持續以最高標準督屬執行各項勤務作為，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，一起共同守護安全！

