警署長張榮興返鄉慰勉嘉市二分局 訓勉員警「報案快、到場快、處置快」三原則維安

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】警政署張榮興署長於今（23）日返回家鄉嘉義，在市警局長陳明志、第二分局長林志弘等人陪同到二分局慰勤，張榮興親切關懷基層員警勤務狀況，並向長期堅守崗位、辛勞付出的警察同仁表達高度肯定與誠摯感謝，同時勉勵員警掌握「報案快、到場快、處置快」三原則，維護社會治安與保障民眾安全，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，一起共同守護嘉義市安全。

市警局為響應張署長科技見警政策，運用AI技術建立「AI主動預警巡防」，分析治安與交通熱點，規劃出最佳巡邏路線，化被動為主動，近3年內查獲了三百餘件包含毒品、竊盜及酒駕等案件，此設計更榮膺經濟部「2025年創新典範獎」。

市警局在114年上半年，也因打詐成效獲得警政署「識詐2.0 丙組特優第一名」殊榮肯定，另為提升學生識詐、防詐的能力，阿志局長以孫子兵法為宣導主軸，落實預防犯罪從小紮根，推行「校園防詐小尖兵」活動，從校園出發×家庭擴散×社區共守，打造全民防詐安全網，讓嘉義市成為更安全、更宜居的城市。

因應嘉義市自12月13日起，舉辦320+1城市博覽會及國際管樂節等活動，據統計已逾百萬人至嘉義市觀光遊覽。張榮興署長特別指示，對所轄大眾交通運輸站提高見警率及現場緊急應變處置等作為，並應對於轄區大型活動及人潮聚集場所加強維安，對重大危安事件110對於現場狀況應掌握，通報應正確，做到報案快、到場快、處置快的原則。

張榮興強調，警察機關可結合義警（交）、民防、社區守望相助隊等民力資源，針對各公共或活動場域，由主辦方所配置與聘僱之保全人員，公私協力形成多層次的社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快之即時應處效能；另外對於轄區之中（小）學校園安全，依狀況加強規劃安全維護勤務。