警臉書留言「藏尾詩」暗諷成大博士 「你是腦殘」4字判賠5000元

台南1名成大鄭姓博士因不滿路上車輛違停，警方無作為，在「我在歸仁的大小事」社群發文抱怨，卻引來1名莊姓警員不滿，在個人臉書留言「藏尾詩」拼湊出「你是腦殘」4字暗酸。鄭男認為名譽受損求償10萬元，法院認定「腦殘」一詞構成妨害名譽，判賠5千元。

判決書指出，鄭姓博士因不滿街道網狀線違停嚴重，在「我在歸仁的大小事」社團抱怨，1名莊姓警員以個人帳號標註鄭男「2486」，稱這類違規不可能不舉發，指鄭男未依規定檢舉才被分局打槍。

莊姓警員又寫下藏尾詩「我今欲待說與你、喜鵲烏鴉一家是、歡聲樂里今鉻腦、妳聽讒言我心殘」。若將每一句最後一字拼湊，意指鄫「你是腦殘」。鄭覺得被貶損，向警員提告求償10萬元。

法院審理，莊姓警員稱因不滿分局被攻擊才出言反擊，2486源自日語「アスパラ」，意思是蘆筍。還強調自己有房貸，還要照顧父母，認為求償金過高。

法官審理認為，「2486」與藏尾詩「你是腦殘」，構成侵害名譽，不過貶損程度有限，判警員賠償5,000元慰撫金。

