警臥底抓色情按摩 尬遇女服務生「直搗要害」：硬了怎不給我用？

高雄兩名警員假扮顧客前往轄區護膚店及養生館取締色情按摩，過程中，女服務生甚至追問警員「你硬了怎麼不給我用？」令他尷尬不已，約半小時後，警方持搜索票再次上門取締，逮捕武姓女負責人及相關人員，並將案件送辦，法院依圖利容留猥褻罪判刑3月，可易科罰金。

高雄市三民警一分局近期展開色情交易查緝行動，林姓與洪姓警員佯裝嫖客前往轄區護膚店及養生館蒐證；據判決指出，去年4月25日晚間8點多，2人分別由店內武姓及黎姓越南籍女服務生帶入小包間，換上店方提供的紙內褲並洗手後接受按摩。

按摩初期均為正常背部及腰部按摩，但當警員翻身後，女服務生試圖進行半套性服務，塗抹按摩油於警員生殖器，其中一名警員以「有女朋友」拒絕，另一名警員則被抓住生殖器，並遭女服務生追問「你硬了怎麼不給我用？」尷尬之下，警員假稱「軟掉了」，迅速付1600元脫身，女服務生仍試圖再次進行性服務，警員為避免失身，只能趕緊離開現場。

約半小時後，警方持搜索票再次上門取締，逮捕武姓女負責人及相關人員。法院審理時，武女辯稱店內未提供半套服務，相關行為屬員工個人行為，但法官認為蒐證資料完整明確，不採信其說法，依《圖利容留猥褻罪》判處徒刑3個月得易科罰金，全案可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

