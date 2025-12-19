警臥底揪出違法吸金近8億案負責人遭起訴求刑17年

警臥底揪出違法吸金近8億案高雄地檢署求刑17年。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄一名秦姓男子成立國磐資產公司，設計多款借貸方案，誆稱加入炒房每年可賺逾9%高收益吸引上千人投入，共吸金近8億元，經警方臥底潛入說明會後破獲。高雄地檢署審酌其否認犯行，建

請高雄地方法院重判求刑17年，併罰5000萬元。

48歲秦男成立國磐資產公司，設計多款借貸方案，並對外以舉辦說明會及社群媒體發文等方式，宣稱擬將資金用於投資不動產交易，可給予年利率3.5至9.5%不等利息，另稱將提供本票或辦理不動

產抵押設定以擔保借款，吸引1200多人投資，違法吸金近8億元。檢警獲報後，由員警臥底喬裝成投資民眾潛入秦男公司去年9月間舉辦的招攬投資者說明會，取得該公司投資方案後，報請高雄地檢署指揮。檢警今年8月間兵分多路前往北中南等17處搜索，查扣現金70萬元、多輛名牌進口轎車、精品名錶、精品包等。另向高雄地方法院聲請扣押該公司帳戶資金，秦男名下與借名登記不動產共14筆，價值上億元。

但秦男落網後辯稱該公司雖未取得收受存款業務許可，屬於有擔保品的民間借貸，沒有違反銀行法等。高雄地檢署依據相關事證不採信其說詞，並審酌其否認犯行，除依違反銀行法等罪起訴，並建請高雄地方法院重判有期徒刑17年，併科罰金5000萬元。