警與竊嫌擦身而過 41歲男疑心虛騎機車逆向逃

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市板橋警分局日前偵破一起連環竊盜案件，成功查獲41歲梁姓男子到案。初步清查發現，梁嫌至少涉及5起住宅竊案。板橋警分局表示，員警鎖定梁男涉有竊盜嫌疑後，當天前往他的住處，準備拘提到案。途中員警眼尖發現，擦身而過的機車騎士就是梁嫌，隨即調頭攔查並示意停車，不料梁嫌疑因作賊心虛，竟加速逆向逃逸，甚至棄車躲巷弄內汽車底下，但最後仍狼狽落網。移送新北地檢署偵辦後，檢警官向法院聲請羈押獲准。

板橋警分局指出，近日陸續接獲報案，板橋區發生多起住宅財物遭竊案件，立即組成專案小組偵辦，調閱過濾大量監視錄像後，終於鎖定梁姓竊嫌身分，隨即積極展開查緝行動。專案小組於1月29日，循線前往拘提梁嫌途中，員警眼尖發現，梁嫌騎著機車的身影，隨即調頭攔查並示意他停車，不料梁嫌疑作賊心虛，竟加速沿板橋區縣民大道、中山路一帶逃逸。

警方表示，當時梁嫌竟無視用路人安全，多次逆行穿梭於車陣中及行駛人行道，員警基於公共安全考量，立即通報攔截圍捕。最終梁嫌在板橋區中山路一段206巷弄旁，丟棄原來的機車，企圖躲藏於路旁停放的汽車底下，以為可躲過員警追緝，但仍遭員警查獲並拘提到案。訊後移送新北地檢署偵辦，檢方認為梁嫌涉犯多起竊盜案件，且有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押獲准。

板橋警分局呼籲，民眾須提高警覺，隨時注意住宅及公共場所的防竊工作。因為歹徒常利用民眾一時疏忽下手，也提醒民眾外出，務必鎖好門窗，夜間留意周遭環境，勿將財務或貴重物品隨意放置，避免成為竊賊目標。若發現可疑或影響治安情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，透過警民攜手合作，共同營造安全、安心的生活環境。

照片來源：新北市警方提供

