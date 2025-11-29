警落實易銷贓場所查察 督促查驗程序強化治安

%E4%B8%80 68

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局為強化轄內治安，於114年11月27日針對當舖、銀樓及二手買賣業等易銷贓場所實施例行性查察，重點在於了解業者交易紀錄及身分查驗情形，並提醒業者依規定落實相關程序，避免遭不法人士利用作為變賣贓物管道。

第一分局指出，此次查察為例行性勤務，警方逐一至轄內業者場所清查，檢視典當、寄放及買賣紀錄，並向業者宣導應確實查驗客戶身分、妥善保存相關資料，以提升防制犯罪的自主管理能力。警方表示，由於當舖、銀樓等場所屬於可能被不法人士利用的易銷贓點，因此定期查察能有效掌握市場動態，強化業者守法意識，並對治安維護有所助益。

第一分局長温基興強調，未來仍將持續與業者密切合作，共同建立安全的交易環境，也呼籲民眾如發現可疑情事，請立即通報警方，共同維護社區治安。