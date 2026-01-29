南部中心／綜合報導

竹聯幫弘仁會以潘姓主嫌為首的詐欺集團，在社群軟體投放廣告，吸引民眾下載俗稱泰瑞狗的假投資軟體，還用後臺竄改獲利數字，用話術騙被害人投資，初步清查，有21人受害，遭詐金額超過新台幣一億元，警方長期蒐證，陸續逮獲潘姓主嫌和幹部、成員等共20人到案，依法偵辦。





警蒐證攻堅竹聯幫詐騙集團 21人受害詐騙金額破1億

出動空拍機協助，監控狀況防止嫌犯逃跑。（圖／翻攝畫面）10幾名員警全副武裝列隊，準備進行攻堅行動。空拍機緩緩上升監控窗戶和頂樓，防止嫌犯逃跑，經過數波的查緝行動，警方逮獲主嫌、幹部和成員共20人到案。南打第一隊隊長曾德琳：「現場除了查扣犯案用的自小客車和手機，我們還蒐到了印有幫派標誌的紅包袋。」



警方攻堅逮獲主嫌等人，並查扣手機和車輛等證物。（圖／翻攝畫面）刑事局南打偵破竹聯幫弘仁會潘姓主嫌為首的詐欺集團，他們在社群軟體投放廣告，吸引民眾下載俗稱泰瑞狗的假投資軟體，還透過後臺竄改獲利數字，騙被害人面交或匯款，初步清查被害人高達21名，總詐騙金額超過一億元，其中最高財損是一名女畫家，遭詐1749萬元，即使畫家已經目睹面交車手被警察抓，集團仍透過訊息繼續騙，要被害人放心。南打第一隊隊長曾德琳：「詐欺集團他們能從APP後台隨意控管泰瑞狗的數據，他們會故意讓被害人看到帳面上大量獲利，誘騙被害持續入金，還招募沒有前科的年輕人來當車手，想設下偵查斷點。」全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦，警方呼籲民眾不要輕易相信來路不明的投資平台，避免受騙上當。

