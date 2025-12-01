警處理事故慘被撞！ 彰化男酒駕撞警遭送辦

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣永靖鄉同安派出所1名洪姓員警，11月30日在處理酒駕交通事故時，1名楊姓男子酒後開著白色轎車衝過來，撞上發生事故的黑色轎車，連帶撞倒了車前處理事故的員警，員警倒地痛得哇哇大叫。警方到場發現，肇事駕駛經過酒測，酒測值高達0.1，原本事故的肇事駕駛酒測值也達到0.17，都被依公共危險罪嫌送辦。

路口停著一輛黑色轎車，員警在車前處理事故，下一秒，一輛白色轎車衝過來，直直撞上黑色轎車，前方的員警被黑車撞到倒地，員警倒在地上不斷哀嚎，巨大的撞擊聲響，引起附近民眾注意，看到員警倒在地上，趕快協助報警。

消防人員到場時，洪姓員警沒有明顯外傷，不斷說胸口疼痛，救護人員趕快協助送醫，幸好沒有大礙，目擊民眾說：「一名員警處理事故，被撞上。」這是發生在彰化縣永靖鄉，被撞的是洪姓員警，當時正在處理一起事故，黑色轎車酒駕經過路口，被藍色貨車撞上，洪姓員警到場處理時，又有這輛白色轎車衝過來，撞上黑色轎車，洪姓員警被撞倒。

警方調查，白車肇事駕駛是楊姓男子，酒測值高達1.0，而原本黑車肇事駕駛是陳姓男子，酒測值0.17，都被依涉公共危險罪嫌送辦。

