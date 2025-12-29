警街頭逮酒駕通緝犯 哀求「回家一趟」竟為照顧臥床7年妻

花蓮一名男子因行跡可疑被警方攔查，發現是酒駕通緝犯，卻因妻子長期臥床需照顧而苦苦哀求。這名44歲的潘姓男子因無力繳納酒駕罰金被判刑3個月，擔心入監後妻子無人照顧，帶著妻子逃到花蓮靠打零工維生。警方了解情況後，基於人道考量陪同他回家一趟，發現其妻子已臥床7年，生活起居全靠他一人照顧。最終，警方將個案轉介公益團體及里長協助，確保其妻在他服刑期間能得到妥善照顧。

男子在桃園因酒駕被判刑3月， 怕臥病在床的妻子沒人照顧所以逃到花蓮。(圖／TVBS）

花蓮警方在街頭巡邏時，發現一名男子騎乘微型電動車形跡可疑，立即上前攔查。當警方詢問證件時，該男子表示沒有攜帶，且不願提供身分證資料，引起警方懷疑。男子一再表示急著回家，因為他的妻子身體不舒服，而且是全癱狀態，需要他照顧。在警方持續追問下，男子最終報出身分證字號，查詢後發現他是一名酒駕通緝犯。儘管知道自己難逃法網，男子仍苦苦哀求警方能讓他先回家看妻子一眼。警方考量到特殊情況，基於人道立場陪同他回到租屋處。抵達住處後，警方看到一名女子長期臥病在床，已經整整7年。這7年來，所有生活起居和照護壓力全都由44歲的潘姓男子一人承擔。面對即將與妻子分離，男子情緒崩潰，放聲大哭，但仍安慰妻子不要擔心他。警方將男子帶回警局後了解到，他在桃園因酒駕被逮，但因無法繳納高額罰金而被判處3個月徒刑。擔心入獄後妻子無人照顧，他只好帶著妻子逃到花蓮，靠打零工維生。然而收入不穩定，被逮捕時身上僅有1000元。

了解男子的困境後，警方將個案轉介給公益團體，並通知里長協助。花蓮縣議員魏嘉賢也特別到場關心，表示會持續配合里長及所長共同關心這位需要長期支持的女性。雖然男子必須面對自己曾經犯下的錯誤，但他最牽掛的臥床妻子，現在已有公益團體接手協助，讓他能安心服刑。

