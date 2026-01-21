警衛帶走無名甜點…一家吃下「3死1命危」！檢驗驚見「含高濃度毒物」

印度傳統甜點腰果奶酪軟糖（peda）。圖／翻攝自維基百科

印度中央邦奇恩德瓦拉縣朱納爾德奧（Junnardeo）地區近日發生一起震驚地方的食物中毒案件，當地公共衛生工程部（PHED）辦公室外出現了一袋無人認領的甜點，而辦公室警衛下班後便將甜點帶走，來到附近茶攤和老闆一家一起享用，未料短短4天內竟釀成3死、2人送醫的悲劇。甜點經檢驗後，更發現其中含有異常高濃度的砷，因此警方已將案件從單純的食品中毒案件轉為「特定對象下毒」方向偵辦。

辦公室出現無人認領的甜點…警衛帶走吃下釀3死！

根據新印度快報（New Indian Express）、NDTV等印度媒體報導，這起事件發生於1月9日，朱納爾德奧公共衛生工程部辦公室外出現了一個裝有生鮮蔬菜及一盒印度奶酪軟糖（peda）的袋子。由於遲遲無人領取，辦公室50歲的警衛亞杜萬希（Dasaru Yaduvanshi）便把袋子帶走，下班後來到附近的茶攤，與72歲的卡圖里亞（Sundar Lal Kathuria）、其妻桑托希（Santoshi）及22歲孫女庫什布（Khushboo Kathuria）一同食用。

怎料亞杜萬希一行人吃了奶酪軟糖後的數小時內，竟陸續出現劇烈嘔吐、腹瀉、血壓突然嚴重下降等症狀，先後被送醫治療，而最先食用的亞杜萬希更不幸於1月11日在醫院搶救不治，成為此案首位死者，卡圖里亞也在2天後的1月13日不治身亡。雖然院方隨即進行相驗，但仍未能確認明確死因，因此只好由警方保留其內臟檢體，並將甜點樣本一併送交州立鑑識實驗室進行檢驗。

至於庫什布原本一度出現好轉跡象，卻在1月14日清晨病情急劇惡化，緊急轉院搶救後仍不幸於當日上午6時30分不治，死因為血壓急遽下滑，隨後引發多重器官衰竭身亡。另外，庫什布的母親桑托希雖曾一度病危，但經醫師評估已脫離險境，仍需持續住院觀察；而庫什布曾食用奶酪軟糖的妹妹經初步治療後，目前已順利出院。

甜點驗出高濃度砷！警方不排除熟人犯案

不料，實驗室完成對奶酪軟糖的檢驗後，赫然發現其中竟含有異常高濃度的高度毒性物質「砷」。警方據此研判，恐是有心人士故意在甜點中摻入砷，進行「定向下毒」，但目前尚無法確定兇嫌目標究竟是警衛亞杜萬希、卡圖里亞老翁，或是其孫女庫什布，而且袋子中的奶酪軟糖與公共衛生工程部辦公室、茶攤附近店家所販售的甜點種類都不一樣，其來源也是警方調查重點之一。

不過，警方循線追查後發現，死者之一庫什布的婚姻生活近來出現嚴重糾紛，其妹妹控訴，庫什布婚後長期遭夫家騷擾與毆打，還曾被威脅將對其殺人滅口，因此庫什布約在2個月前才帶著只有3個月大的孩子返回娘家居住。庫什布的妹妹表示，家人誤以為奶酪軟糖是供品才會食用，未料如今竟造成3死悲劇。

警方表示，除了未被吃下肚的奶酪軟糖，死者內臟檢體及甜點樣本也已送往另一實驗室進行交叉鑑定，以進一步確認是否為毒殺致死，目前已將庫什布夫家親屬列為調查對象。至於該袋甜點被放置在辦公室外，究竟是隨機棄置，還是刻意為之，是否鎖定特定對象，警方將持續從私人恩怨、家庭糾紛等方向全面調查釐清。



