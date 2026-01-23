警衝西昌街逮33泰女賣淫！負責人遭聲押 圍觀阿伯嘆：抓這個幹嘛

北市萬華分局員警21日前往西昌街破獲應召站，逮獲34名女子賣淫與9名工作人員。(圖／林冠吟攝)

北市萬華區西昌街色情產業疑似死灰復燃，轄區萬華分局獲報後，21日晚間一舉前往查緝，當場逮獲業者鍾姓業者與其親信高姓幹部、李姓緬甸籍女子等在內，同時逮獲33名泰籍女子與一名49歲的台籍女子，並有3名男客，其中鍾姓業者與其高姓幹部遭檢方聲押，李姓女子則以200萬元交保。而警方21日晚間前往逮人時，吸引不少民在旁圍觀，更有阿伯大嘆，「抓這個幹嘛」，顯得相當遺憾。

據了解，鍾姓業者長年在西昌街上經營色情產業，透過友人關係，大量從泰國招募泰籍女子來台賣淫，對外以一節15分鐘1500元價格，但小姐實際上僅能拿到800元，其中有700元為業者抽成。

北市警方過去曾多次前往蒐證逮人，近日再度接到大量檢舉，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後，21日晚間持17張搜索票與9張拘票進入逮人，共計查獲3名男客、工作人員9名與34名女子，其中33人均維持觀光簽來台之泰籍女子，並有1名49歲的台籍女子，在泰籍女子中則有2人為逾期居留，年紀最小的僅22歲。不過在警方查緝期間，有不少民眾站在一旁圍觀，甚至還有阿伯一面調戲其他沒被抓的小姐，一面感嘆，「抓這個要幹嘛」，顯得相當遺憾。

警方現場查扣監視器鏡頭9顆、監視器主機1台、螢幕4台、手機9支、保險套一批、潤滑液1瓶等證物。負責人、工作人員訊後移請台北地檢署檢察官複訊並依涉嫌妨害風化罪偵辦；男客3名及台籍應召女1名依違反社維法裁處 ；另外籍應召女33名移送移民署台北專勤隊收容。其中，鍾姓業者與其高姓幹部遭檢方聲押，而李姓女子訊後則以200萬元交保。

萬華分局表示，將持續強力掃蕩不法業者，嚴正執法，以維護社會風氣與治安。

