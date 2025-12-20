警覺低！接連攻擊煙霧漫 「嫌近在咫尺」民眾淡定拿手機拍

台北市 / 綜合報導

台北市昨(19)日晚間發生恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈、刀械攻擊，造成4死11傷的悲劇，事發當下煙霧迷漫，不少民眾第一時間，不是緊急疏散，而是慢慢走，甚至拿淡定拿起手機拍攝，渾然不知置身險境，這也暴露民眾危機意識，需要再提升。

北車.中山站隨機攻擊民眾反應冷熱呈兩極 ， 民眾拿手機拍非避難渾然不知已身陷危險中 ， 警覺性不足！民眾漫步離開看利器才知事態嚴重！ 明明沒下雨，但男子穿著雨衣拉著行李箱，他就是張文穿梭人群中，儘管格格不入卻沒引起半個人注意，直到他下了手扶梯，車站內瞬間佈滿濃濃白煙，不少學生及上班族一臉茫然，跟著人潮慢悠悠疏散。

月台廣播說：「各位旅客請注意，各位旅客請注意。」在這緊急時刻竟還有男子，拿著手機站定錄影拍照，一臉好奇，丟擲多枚煙霧彈，第一時間有民眾加快腳步驚恐逃竄，也有民眾只是看了一眼，拉著行李箱繼續向前走，脆影片+慌亂聲，一陣慌亂後現場一片凌亂，張文則趁著亂轉移陣地。

目擊民眾說：「完全不知道這是什麼回事，現在我在中山站。」脆影揮刀，同樣的場景也在捷運中山站上演，直到張文拿出利器，大家才開始意識到危險了四處逃竄，尖叫聲此起彼落，有人拔腿狂奔騎士也趕緊離開現場。

目擊民眾說：「出來看是大家都走散了啦已經散了，可是就是因為桌上還有擺東西啊，美食街還是有擺東西，應該是散了啦，可是我覺得對啊大家都是很恐慌，因為遇到那個有人，因為我們說完有進來講，說是在有殺人，有人殺人。」突如其來的攻擊事件震撼社會，這當中也暴露，民眾危機意識要再加強。

