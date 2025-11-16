警解讀衣服密碼助團圓 母淚謝：終於能安心睡了

▲男子面對詢問經常不發一語，警解讀衣服上的＂密碼＂助母子團圓。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名46歲蔡姓男子日前上午趁母親忙於家務獨自離家，徒步走到4公里外的南區，直到晚間10點多被熱心民眾發現其疑似體力不支蹲坐路旁，通報警消協助。儘管蔡男不發一語，員警仍透過其衣物上的名字作為線索，順利確認身分並通知家屬趕來接回，焦急的蔡母見到愛子平安無恙，感動地說：「終於可以好好睡一覺了！」

臺中市政府警察局第三分局健康派出所警員林志明、黃思華日前晚間10點多巡邏時，獲報南區美村南路附近有民眾路倒，立即趕往協助，只見一名男子倚靠圍牆，神情有些恍惚，經救護人員檢視無明顯外傷，但男子面對詢問多半不發一語，雖曾透露自己年紀「54」，卻明顯與外貌不符，幸好男子身上衣物繡有姓名，遂循線查證，約10分鐘便確認為家屬通報失蹤的蔡姓男子，並將他帶回派出所等待家屬。

▲母親見到愛子平安無恙，感動地說：「終於可以好好睡一覺了！」

沒多久蔡母即趕抵派出所，見到兒子後眼眶泛淚，緊張的情緒也瞬間鬆懈，據了解，蔡男有身心障礙狀況，家屬平時照顧甚為謹慎，當天上午蔡母因忙於家務，稍一疏忽兒子便趁隙外出，她在住家附近尋找未果後報警協尋，萬萬沒想到兒子竟走到4公里外的南區，十分感謝熱心民眾及員警協助，讓母子倆分離12個小時後能平安團聚。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。若民眾有於路上發現疑似走失長輩或身心障礙者，可撥打110請警方到場了解，並由警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。（照片記者鄭瑞芳翻攝）