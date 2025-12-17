警訊！台灣已112天無強震 專家：春節期間慎防規模6地震

今年世界各地地震頻傳，但截至今天為止，台灣已經112天沒有出現規模6以上地震，因此專家推估下次出現大地震可能落在明年2月，也就是接近春節期間。 (地震示意圖) 圖：翻攝自臉書社團《我是中壢人》

[Newtalk新聞] 今年世界各地地震不斷，對此，地震專家郭鎧紋今(17)日示警，根據台灣過去30年統計資料，台灣平均約100天就會發生一次規模6以上地震，但截至今天為止，台灣已經112天沒有出現規模6以上地震，因此推估下次出現大地震可能落在明年2月，也就是接近春節期間。

今年世界各地地震頻傳，例如12月8日日本青森7.6強震、9月30日菲律賓宿霧發生6.9強震、俄羅斯堪察加半島8.7強震等，對此，郭鎧紋表示，雖然地震無法預測，但根據過去30年氣象署統計資料，台灣平均約100天就會發生一次規模6以上以上地震。

郭鎧紋進一步分析，2023年10月24日至昨日約3年期間，共有17次規模6以上地震，數據顯示間距接近100天的，僅有2024年5月10日到8月16日這一段，兩起地震間隔約98天，其餘案例的較長間距為158至162天。

截至目前為止，台灣自8月27日宜蘭近海發生6.0有感地震後，已112天未出現規模6以上地震，而依目前最長的間距158至162天推估，下次強震發生時間可能落在明年2月，接近春節期間。

