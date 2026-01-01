警請票拘提中！清潔隊員紅毛城前遭撞亡 車主兒肇逃避不見面

記者楊忠翰／新北報導

警方在新民街社區停車場發現肇事車輛。（圖／翻攝畫面）

台北市中山清潔隊毛姓隊員（44歲），1日清晨5時37分騎車行經新北市淡水區紅毛城前，突然1部轎車追撞，毛男當場倒地不起，機車還被推行50公尺之遠，路人見狀急忙報案，警消獲報後趕抵現場，隨即將人送醫救治，經醫師搶救後仍傷重不治；警方調閱監視器畫面追查，並在附近停車場發現肇事轎車，目前已通知杜姓女車主到案說明，將進一步釐清肇事過程及責任歸屬。

淡水分局表示，今天清晨5時37分，勤務中心接獲通報，指出中正路及真理街口發生車禍；警員趕抵現場時發現，毛男倒臥在地昏迷不醒，機車車體則是嚴重變形，救護人員立刻將人送醫救治；清晨6時45分，毛男經醫師搶救後仍回天乏術。

據了解，毛男為台北市清潔隊員，騎車上班途中遭撞身亡，警方調閱監視器畫面追查，並於新民街某社區尋獲肇事車輛，車頭引擎蓋及保險桿均已毀損，警方通知杜姓女車主到案說明；杜女供稱，車子不是她開的，應該是兒子開的，警方嘗試聯絡杜女兒子，但對方避不見面，警方將聲請拘票逮人，藉以釐清事故經過及責任歸屬。

台北市中山清潔隊毛姓隊員騎車行經淡水紅毛城時遭撞身亡。（圖／翻攝畫面）

