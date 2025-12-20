警證實：張文「單獨犯案、隨機襲擊」！連三天在捷運、租屋處周邊遊蕩

台北市政府警察局長李西河稍早對外說明，經警方初步調查與監視器畫面比對，確認本案為張文單獨犯案，他17、18、19日連續三天在租屋處、館前路、捷運站周邊遊蕩。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷恐攻事件嫌犯張文於 19 日傍晚接連犯案，先在市區多處縱火，隨後前往台北車站投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，之後再轉往中山商圈繼續行兇。張文在連續砍傷多名民眾後墜樓身亡，整起事件共釀成 4 人死亡（含嫌犯）、 11 人受傷的悲劇。稍早台北市政府警察局長李西河說明，此案確定為單人行兇，屬於個人隨機襲擊殺人案。

台北市政府警察局長李西河稍早對外說明，經警方初步調查與監視器畫面比對，確認本案為張文單獨犯案，他17、18、19日連續三天在租屋處、館前路、捷運站周邊遊蕩，警方也已扣押張文的兩台平板電腦、汽油彈，至於詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。

刑事警察大隊長也補充說明，張文 17 日從公園路租屋處轉道大同區一間旅館住了 3 天， 17 至 19 日期間採取步行、騎機車方式移動，全程均是單獨行動，沒有跟任何人有接觸。

