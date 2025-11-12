警赴機場逮人！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 網友：反串文不違法

記者石明啟、楊忠翰／台北報導

北市陳男發文造謠台灣花80億元讓副總統蕭美琴演說，警方前往機場逮人。（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴，7日在對中政策跨國議會聯盟大會中發表演說，有網友卻在社群平台發文，指出台灣捐了80億歐元才得以促成此事，事後總統府澄清並報案；對此，警方調閱IP位址追查，鎖定陳姓網友涉有重嫌；12日下午3時許，陳男搭機返抵國門，警方前往機場逮人，陳男無奈表示，他就是轉發反串文，不懂違反哪一條法律。

該名網友發文表示：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，總統府發言人郭雅慧表示，關於網路出現不實訊息，內容提及「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等字句，實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已注意到該則造謠貼文，同步通知警政單位依法調查處理。

警方獲報後調閱IP位址追查，循線掌握發文者是陳姓男子，但陳男發文時人在國外；今天下午3時許，陳男飛抵達桃園機場，警方前往機場逮人，陳男受訪時表示，他看到很多人在《Threads》散布這篇文章，一看到法國BBC報導就知道是假的，他覺得很好笑就跟著轉發，這就是一則反串文，不懂轉發這類文章違反什麼法律。

警方指出，由於陳男文章並非事實，已違反《社會秩序維護法》第63條的散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

