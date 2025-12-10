警趕上班途中釀悲劇，82歲闖燈嬤遭撞死。（圖／TVBS）

日前台北市松山區發生一起死亡車禍，當時清晨一名員警在上班途中，疑似剎車不及，撞上一名闖紅燈過馬路的82歲婦人，人當場被撞到翻滾數圈倒地不起，緊急送醫搶救，但經過兩天仍宣告不治。

事故發生在台北市仁愛路與光復南路口，當時清晨將近6點，譚姓警員從住家騎車前往松山區派出所上班。他行經該路口時在綠燈直行第二車道，突然一名婦人出現在路中，譚姓警員來不及反應，當場撞上對方。碰撞造成李姓婦人翻滾數圈後倒地不起，機車車殼碎裂，車頭直接損毀。譚姓警員當下嚇到呆坐在原地，自己也受了傷，不幸的是婦人在送醫搶救兩天後仍宣告不治。

非當事律師余韋德表示，如果鑑定報告認為駕駛人沒有肇事因素，駕駛人就不需負擔民事和刑事責任。但若鑑定報告顯示駕駛人有肇事因素，即使不是主要原因，駕駛人除了要負擔民事損害賠償責任外，還可能面臨過失致死的刑事責任。

目前，這起事件的肇事責任尚未釐清，警方與死者家屬也還沒有討論賠償事宜。對於譚姓警員而言，一次平常的上班途中，卻意外釀成了一起悲劇。

