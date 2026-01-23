警躲測速器後「雷射槍狂掃」一票人中招 駕駛轟卑鄙 律師：罰單恐無效

台灣設置許多測速照相器抓超速，但如今有員警在測速照相器不遠處設雷射槍偵測抓駕駛通過加速的瞬間，引起許多民眾不滿。（圖／資料照）

台灣交通問題早已被詬病許久，其紅綠燈與測速照相機數量更是遠遠超越其他國家，不少駕駛都會安裝測速偵測器避免吃罰單。但近日有民眾發現，警察躲在測速照相器後手動拿雷射槍偷拍，導致他們還是吞下罰單，相當不滿，大罵手法太卑鄙。律師也表示，這種狀況下罰單很有可能無效。

日前有民眾開車行經濱海公路宜蘭石城段，儀器偵測到測速照相機，他也放緩車速，當儀器說了「通過 」後，駕駛就順勢踩油門加速，沒想到下一秒就儀器就聲響大作，連發出四聲「嗶嗶嗶嗶」，原來是警察埋伏在測速照相器後方約100公尺後，設置移動測速器「三眼雷射槍」。

過往就有許多警察埋伏在電線桿或者路邊停車的車輛後方偷抓超速被判無效案例。（資料照／民眾提供）

駕駛旋即知道自己慘吞罰單，氣得大罵「X，用雷射槍打我」，影片貼上網後引起不少過來人共鳴，原來許多人都中過同樣的陷阱：「超級 鄙」、「就是耍賤啊」、「哪有人這樣玩的」、「根本釣魚執法」、「至少也隔個幾公里我沒話說，剛一踩油門就被嗶太扯了」、「警察根本鑽漏洞」。

現行規則沒有明確規定測速照相器間隔距離，但如果地點小於6公里，開單時間小於6分鐘，也沒有經過一個以上主要路口，原則上只能罰一次，然而此次案例較為特殊，並非重複開單。對此律師劉韋廷表示，一般道路測速照相前面100到300公尺，以及高速公路300公尺到1公里內，都必須設置警示牌，如果沒有警示牌，罰單可能就會無效，有申訴空間。而過往就有警方使用類似方法抓超速，騎士申訴後，法院判定超過法定警告距離，宣布罰單撤銷。

