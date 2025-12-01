警車出勤挨撞！台68線大貨車追尾猛撞 「車尾全撞爛」2警腦震盪

台68快速道路，一輛警車鳴警報器出勤仍遭後方貨車追撞。翻攝臉書/爆料公社



警車執勤也遭殃！台68線快速道路今天（12／1）中午，發生一起追撞事故，竹東分局兩名員警駕車正在執行排除障礙物勤務，已啟動警報器及警示燈，卻仍遭後方大貨車追撞，車上2警皆腦震盪，其中1女警頭部也有撕裂傷。撞擊瞬間曝光，大貨車幾乎沒減速就直接猛撞警車，警車車尾全毀，讓人怵目驚心。

新竹縣警察局竹東分局今天中午接獲通報，表示台68快速道路疑似有水桶的散落物，因此竹東分局派員前往處理。巡邏車行經台68線約21公里、竹市往竹東方向時，抵達時已鳴警報器並開啟警示燈，停在內側車道，準備下車撿拾掉落物。

沒想到，這時候後方大貨車疑似沒有注意車前狀況，直直撞上停在內側車道的警車，導致警車被撞到側翻、推到中央護欄上，撞擊力道相當猛烈。大貨車車頭也毀損，零件散落一地。

台68快速道路，一輛警車鳴警報器出勤仍遭後方貨車追撞。翻攝臉書/爆料公社

這起車禍一共釀成3人受傷，大貨車蕭姓男駕駛右小腿挫傷；陳姓女警頭部撕裂傷、腦震盪，另名陳姓男警輕微腦震盪，兩名警員都出現短暫失憶的狀況，正在檢查治療當中，所幸皆沒有生命危險。詳細肇事原因，警方進一步調查釐清。

