警車前闖紅燈 機車騎士糗了智慧警勤輔助系統抓贓車

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市歸仁警分局文賢派出所警員謝育朝及張雯倩等，日前晚上巡邏時，在轄內仁德區文賢路一段與仁德轉運站附近，發現1輛機車騎士涉嫌闖紅燈，立即上前示意騎士停車接受稽查。歸仁警分局表示，員警以M-Police的智慧警勤輔助系統，一清查竟然發現，莊姓男子的機車是報失的贓車，於是將他帶回駐地偵辦。

歸仁警分局表示，莊姓騎士接受警方盤查時，面露不安神情而且支吾其詞，一直強調機車是向朋友借用的，但他卻忘了朋友姓名及聯絡方式。員警為求慎重，當場以M-Police智慧警勤輔助系統確認，發現機車竟是贓車，所以將他帶回駐地了解。

警方調查，莊姓竊嫌於11月28日下午，在高雄市仁武區和平巷附近，見機車鑰匙插在機車上未拔，於是直接將機車騎走供自己使用。全案訊後依竊盜罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

歸仁警分局表示，智慧警勤輔助系統，以M-Police載具做為運算核心，透過大數據整合全國涉案車輛等相關資料，不僅能即時比對車牌資料，更可深入巷弄等，過往監控難以涵蓋的死角區域，有效擴大巡邏範圍。

歸仁警分局長廖水池則呼籲，民眾停放汽機車時，務必確認鑰匙已拔除，並隨身攜帶，以免給竊賊可乘之機。

照片來源：台南市警方提供

