警車娃包太萌！台中警局反詐有獎徵答爆紅 8千人留言抽獎：好想要

台中市警察局臉書粉專舉辦反詐有獎徵答，因獎品警察小熊與警車娃包造型可愛，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／臺中TCPB波麗士）

日前台中市警察局在舉辦網購反詐有獎徵答，提供30組「警察小熊 +警車娃包」獎品抽獎，沒想到因為獎品造型太可愛，吸引大批網友踴躍參加，至今已超過萬人按讚、8000多則留言。對此，台中市警察局也在粉專宣布，再加碼30組，讓大家更有機會抽到獎品。

台中市警察局7日在臉書粉專「TCPB波麗士」舉辦網購反詐有獎徵答活動，活動時間從1月7日起到1月15日晚上11時59分止，獎品為30組「警察小熊＋警車娃包」，只要公開分享並按讚貼文，追蹤粉專，再留言正確回答3題網購詐騙題目，並標註2名好友，就能參加抽獎。活動一推出就引發熱烈回響，至今已吸引超過萬人按讚、8000多則留言，不少網友直呼「太難抽」，紛紛留言求加碼。

「警察小熊 +警車娃包」可以掛在包包上出門。（圖／翻攝自Facebook／臺中TCPB波麗士）

對此，台中市警察局粉專也回應感謝支持，並宣布只要貼文按讚數達到1萬2000，或留言數超過8000，將再加碼30組獎品。台中市警局表示，若成功達標，加碼活動將在農曆除夕2月16日至初六2月22日晚上11時59分期間加開。

