警車撞上分隔島、車頭凹陷 警酒測值為０

警車撞上分隔島，車頭凹陷，所幸員警未受傷，酒測值為零。（讀者提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣警察局台東分局一輛警車，八日清晨執行勤務時，在台東市連航路不慎撞上分隔島，車頭凹陷，所幸二十三歲駕駛林姓員警未受傷，酒測值為零。

永樂派出所警車上午七時許執行勤務時，從連航路日光大橋往北，下橋在路口迴轉時不慎撞上分隔島，導致車頭嚴重凹陷，號誌牌也被撞斷，林員自行走出車外，幸未受傷。

警方與消防局獲報趕到現場，處理員警當場施予酒測，酒測值零，肇事原因仍進一步釐清中。

台東警分局指出，永樂派出所員警是在執行勤務途中發生交通意外；經了解，這名員警駕駛巡邏車行經台東市連航路，在路口迴轉時因操作不慎，車輛撞及分隔島路燈而肇事。經檢測酒測值為零，確切肇事原因仍待進一步釐清。

同時強調，員警執勤仍須確實遵守交通安全規定，也將加強宣導行車安全觀念，確保執勤安全。