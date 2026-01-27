警車自撞分隔島...後方車煞不住追撞 24歲警頭暈送醫

【記者李光濱／花蓮報導】花蓮吉安警分局1名24歲周姓員警，昨（26日）晚間8時許駕駛巡邏車行經吉安鄉台9線與知卡宣大道路口，突然失控撞上分隔島，一輛同行的自小客車煞不住也撞上，導致周員頭暈送醫，事故原因警方正調閱監視器釐清。

吉安警方表示，這起事故發生在昨晚20時許，當時吉安分局豐田派出所周姓員警，駕駛警用小客車沿台9線內側車道由南往北直行時自撞中央分隔島，隨後再與後方同向直行之自小客車發生碰撞。

經了解，周姓員警係執行擴大臨檢勤務途中因操作不慎致自撞分隔島，事故發生後出現頭部暈眩情形，為求慎重已送醫觀察治療；另名吳姓駕駛亦配合警方處理。初步確認雙方均持有合格駕照，酒測值均為0，詳細事故原因及相關肇事責任，已調閱路口監視器畫面及行車影像持續釐清中。

警巡邏車撞上分隔島導致車頭毀損。警方提供

吉安警分局表示，目前已啟動關懷機制對於因公受傷的同仁給予必要的協助，並加強員警防禦駕駛及安全駕駛能力。後續也將依法、公正釐清責任歸屬。

