警車跨區接力開道護送 成功完成腦死器捐任務成就生命大愛

分秒必爭─宜警、國道警車跨區接力開道護送，成功完成腦死器捐任務成就生命大愛。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一名三十多歲男子於十一月十九日因意外導致腦出血，送至陽明交明大學附設醫院救治後仍不幸進入腦死狀態。面對突如其來的巨變，家屬秉持大愛精神，家屬作出最艱難卻偉大的決定，願意讓至親在生命的最後時刻，以器官捐贈化作新生的希望，幫助有需要的人延續人生的篇章。

在家屬的同意與祝福下，醫院與檢察官共同相驗確認腦死，此次器捐行動，仰賴各醫學中心之間的緊密協調與資源整合，包括臺大醫院、振興醫院、臺北榮民總醫院的共同合作與大力支持，成就了這份跨區域的生命接力，經器官捐贈移植登錄中心配對，各個珍貴器官由專業醫療團隊分送至指定醫院：

腎臟：由陽明交大醫院肩負移植重任，醫療團隊將捐贈的腎臟留在宜蘭，立即展開移植手術，這份珍貴的生命禮物，在醫院專業團隊的接手下，順利完成大愛延續。

心臟與肝臟：則分別火速送往振興醫院及臺北榮民總醫院進行移植，為多位急需器官的病患帶來重生希望。

二十三日適逢假日，國五交通顛峰時段、車流眾多易造成壅塞，器官移植時間分秒必爭，尤其心臟冰凍保存黃金時間只有二小時，在時間與速度賽跑的關鍵時刻，宜蘭縣警局與國道警局立即通力跨區接力合作，為多家醫院救護車開道護送器官，確保在最短時間內安全送達移植醫院，共同成就捐贈者遺愛人間心願，將捐贈者的愛完整送達、為受贈者爭取寶貴的生命新契機。

陽明交大醫院對捐贈者家屬的無私大愛深表感謝，也向參與此次任務的檢警及各醫學中心醫療團隊致上誠摯敬意。捐贈者以無言的方式擁抱世界，將愛完整傳遞，也為多位受贈者爭取了生命延續的契機，他的善行將長存人心，成為照亮他人生命的溫暖光芒。