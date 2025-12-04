警車閃燈「未鳴笛」跨雙黃線迴轉 警：違規予以查處

基隆市 / 綜合報導

雖然警方執行公務時，在道路上享有優先權，但有民眾PO出驚魂影片直指警方違規，還表示自己被嚇到、也擔心行車安全。原來，昨(3)日上午在基隆市區有一輛警車，在「沒有鳴笛」的情況下突然從對向馬路開出來，甚至跨越雙黃線後來個大迴轉，讓行駛中的駕駛當場嚇壞。對此警方回應，查證屬實有違規，將依規定予以查處。

駕駛開車好端端開在路上，突然左側有輛警車，從視線盲區中直接開出，還直接跨越雙黃線，車頭一轉切入車道，又馬上大角度往左轉，跟對向轎車一起包夾後車，讓駕駛嚇出一身冷汗，更讓駕駛質疑的是，這輛警車雖然車頂警示燈狂閃，但就像按下靜音模式，全程都沒有鳴笛往前開。

附近民眾說：「其實是滿常的啦，感覺有時候可能是執行公務，感覺又是，他可能懶得迴轉還是怎樣，就直接切，也不是每次你要轉，都給我在那邊閃燈，這樣好像沒有道理吧，因為我們家裡也有老人家，萬一如果說，是老人家被你嚇到了，那真的，真的不太好，觀感真的不好。」

被駕駛形容成是鬼切的警車大迴轉，3日上午10點，發生在基隆安樂市場前，民眾表示平常車流量大，真的有危險，民眾說：「(警察)趕時間，我們如果看到他有動作，我們自動要停下來啊，對不對，我們要禮讓啊對不對。」還有民眾直言，就算是在值勤辦案，但沒有沒有鳴笛，他們也難以預先減速禮讓，更何況不是第一次看到。

而根據街景來看，當天警車跨越雙黃線，違規迴轉，但其實往前不到五公尺的地方，就有可以合法迴轉的地方，也讓部分居民懷疑是為了省時搶快，基隆市警第四分局第五組組長林彥樺說：「行駛途中確有違規迴轉之情形，本分局查證屬實，將依規定予以查處，並依法製單舉發。」就擔心從執法者，變成帶頭違法者，面對爭議警方不護短，證實違規屬實將會開罰。

