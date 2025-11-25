警車闖進機慢車道！網友驚呼「四輪摩托」 警方：執行任務

日前有民眾在「新竹爆料公社」PO出影片，畫面中可見警車開進機慢車道，緩慢行駛到路口後右轉，原PO寫道「四個輪胎的摩托車」，貼文一出，引發網友熱烈討論。

民眾在「新竹爆料公社」PO出警車駛入機車道的影片。（圖／翻攝自臉書新竹爆料公社）

日前有民眾在「新竹爆料公社」PO出警車駛入機車道的影片，影片中可以看見，警車閃燈並在機慢車專用道緩慢行駛，直至路口後右轉，讓原PO不解並發文稱「四個輪胎的摩托車」，大批網友紛紛留言表示：「警車一定是怕『右轉車輛未先行駛入慢車道』會被魔人檢舉」、「有事找警察 沒事找警碴」。

警車閃燈並在機慢車專用道緩慢行駛，直至路口後右轉。（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）

也有網友提到影片中警察閃燈應該是在執行公務，認為原PO大驚小怪，「應該是警車去機車道處理車禍，所以才會這樣開」、「人家在執勤，你們有什麼問題嗎？」、「這邊很常有人跳橋啦！大驚小怪」、「閃燈不是代表執行公務中嗎？」

據了解，該輿情是因有人向110報案稱「在頭前溪有人路倒」，但報案者未能提供具體位置，為避免延誤救護，線上巡邏警網立即於頭前溪沿線展開搜索，並依規開啟警示燈，依《道路交通安全規則》規定，在執行任務並開啟警示燈狀態下，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。

