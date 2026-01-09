警輔分工築防線 高市少輔會攜手少年隊守護青少年成長

為預防少年偏差行為、促進身心健全發展，高雄市少年輔導委員會持續深化與高雄市政府警察局少年警察隊的跨體系合作，透過明確分工與專業協調，建構更周延的少年支持網絡，陪伴青少年在安全與關懷中穩健成長。

↑圖說：高市少年隊少年關懷諮詢專線24小時不打烊。（圖片來源：高雄市警察局少年隊提供）

少輔會指出，少年行為樣態與家庭背景多元且複雜，輔導工作需在關懷支持與行為界線之間取得平衡，因此與少年隊建立「警輔分工、角色互補」的合作模式。在實務運作上，由少輔會輔導員以陪伴、關懷與專業輔導為核心，與少年建立信任關係、釐清問題脈絡；少年隊則在適當時機介入，協助說明法治觀念與行為後果，讓少年在被理解的同時，也清楚認知行為界線。

廣告 廣告

↑圖說：高市少年隊於少輔會活動進行犯罪預防宣導（圖片來源：高雄市警察局少年隊提供）

為避免影響輔導關係或造成角色混淆，少輔會與少年隊在介入前即充分溝通，技巧性安排時機與方式，降低少年防衛或抗拒情緒，確保輔導過程在被尊重與安全的氛圍中進行，並引導少年逐步學習為自身行為負責。另一方面，少年隊在日常執勤與接觸少年過程中，包括24小時少年關懷諮詢專線（07-3954648），展現高度專業敏感度，能即時辨識少年背後的家庭、情緒或行為風險因素，並在尊重少年與家長意願及保護隱私的前提下，主動轉介至少輔會銜接後續輔導服務，形成不中斷的即時支持網絡。統計顯示，114年少輔會服務的300多名少年中，與少年隊聯手服務者近70名。

在預防層面，少年隊亦主動走入少輔會各項活動，針對毒品與電子煙、詐騙陷阱、網路安全及霸凌等少年常見風險進行宣導，並說明相關法律責任，114年已於18場活動中分享實務經驗，協助少年提升自我保護與守法意識。

↑圖說：高市少年隊優秀志工團隊（圖片來源：高雄市警察局少年隊提供）

此外，少年隊也負責志工管理工作，與少輔會共同培育42名具備少年輔導敏感度及基本法治概念的穩定志工人力，協助推動各項方案與活動，補充第一線輔導量能。

少年隊隊長、兼任少輔會執行秘書的陳仁正表示，少年輔導工作需仰賴跨體系的長期合作，未來將在尊重專業分工與維護輔導信任關係的基礎上，持續深化轉介機制與合作模式，整合更多跨網絡資源，為少年打造安全、支持且充滿成長機會的友善環境，共同守護青少年健全成長。

更多品觀點報導

高餐大攜手舊振南深化產學合作 以創新傳承百年漢餅文化

資策會AI院攜手產業聯盟 打造智慧瓦斯平台 插旗馬來西亞、布局日本市場

