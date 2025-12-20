警追張文上頂樓「為何不拿槍」？他曝內情：寫報告都只算小事

27歲的通緝犯張文19日在台北車站跟中山商圈隨機傷人，造成3位民眾死亡，引發社會關注。然而有網友表示，警察追他到百貨頂樓時，手上多是拿著手電筒跟警棍，質疑「警察到底多怕用槍？」文章曝光後引發熱議，有人直接回應，「用槍了寫報告都只算小事」。

原PO在PTT貼出北車中山砍人案，警察追著張文到百貨頂樓的截圖。稱張男都已經丟煙霧彈、殺人了，然後警察跟著追到頂樓，卻沒看到什麼人拿槍，多是拿警棍，拿手電筒。他質疑，「台灣警察到底多怕用槍」。

對此，網友紛紛回應，「你要幫忙寫報告嗎？」、「你要幫忙去法院跟賠錢嗎？」、「翻翻案例，警察用槍後果都非常人能接受」、「一堆警察開槍被告、索賠」、「用槍了寫報告都只算小事，被移送才是大事」、「問法律啊，槍用了，可能當一輩子義警」、「槍用了還要寫報告，打死人還會被求償」。

根據《警械使用條例》，當警察人員執行職務時，為避免非常變故，維持社會治安時；騷動行為足以擾亂社會治安時；依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時；警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時；警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時；持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從等情況，得使用警刀或槍械。

另該條例亦明確記載，警察人員執行職務時，認犯罪嫌疑人或行為人有下列各款情形之一，將危及警察人員或他人生命或身體時，得使用槍械逕行射擊：

一、以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時。

二、有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時。

三、意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備機具時。

四、其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

