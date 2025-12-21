警追張文到頂樓為何不用槍？網點出刑事案件這問題：麻煩事一堆

有網友質疑為何警方追捕張文時不用槍，引來網友紛紛表示警方過去大膽用槍後，卻出現一堆麻煩事。翻攝畫面



北捷週五（12/19）發生連續隨機攻擊案件，釀成4死11傷，警方追捕嫌犯畫面曝光後，不少網友見到大批警員拿著警棍、手電筒，紛紛質疑為何嫌犯都已經丟煙霧彈、殺人了，卻沒有用槍？貼文曝光後，引發網友熱議。

昨日（12/20）有網友在PTT以「台灣警察到底有多怕用槍」為題發文提問，嫌犯都已經丟煙霧彈、殺人了，警察追到頂樓後卻沒有用槍，反而是拿警棍和手電筒，「台灣警察到底有多怕用槍？」

貼文曝光後，引來大批網友感嘆「大膽開槍後面一堆鳥毛爛事」、「沒用好，副作用跟你一輩子」、「開槍＝考績升遷無望＝跑不完的法院」、「開一槍報告寫不完欸」、「翻翻案例，警察用槍後果都非常人能接受」、「一堆警察開槍被告、索賠」。

也有網友看到畫面後，質疑警員缺乏裝備保護自身安全，「每台警車跟行動駐所配備盾牌很難嗎？每次新聞看到警察跟肉乾一樣對抗持刀凶嫌。槍不槍是一回事，連基本保護自己都沒辦法做到」、「好歹拿個盾牌吧」。

警察什麼時候可以開槍？

根據台灣《警械使用條例》第四條，警察人員在執行職務時，遇有下列情形之一，得使用警刀或槍械：

一、為避免非常變故，維持社會治安時。

二、騷動行為足以擾亂社會治安時。

三、依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時。

四、警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時。

五、警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時。

六、持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時。

七、有前條第一款、第二款之情形，非使用警刀、槍械不足以制止時。

同條例第四條第四項中增訂，警察人員執行職務時，若認為犯罪嫌疑人或行為人有下列情況之一，將危及警察人員或他人生命或身體時，得使用槍械逕行射擊：

一、以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時。

二、有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時。

三、意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備機具時。

四、其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

《警械使用條例》第六條也規定，警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。而非情況急迫時，應注意勿傷及其人致命之部位（第九條）。

