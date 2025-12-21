警追張文卻配備不全？所長：因有些已下班臨時接指令

1219北車中山商圈攻擊事件，警方被質疑警用配備不全。轄區中山一派出所所長李欣鴻今天(21日)下午出面說明。他表示，當天追捕犯嫌的同仁中，有些已經下班了，第一時間接到通報，當下的勤務是不用領槍，也不用著防彈背心，沒有猶豫就趕到現場，保護民眾。

中山一派出所所長李欣鴻說：『(原音)其實答案很簡單，因為其中有同仁已經下班了。接到通報第一時間來不及領裝就到現場，那些同仁接到通報當下的勤務，依規定是不用領用槍枝，也不用著防彈背心，那一樣接到通報的當下，沒有猶豫，直接徒步跑到現場保護民眾。』

另外，也有民眾質疑，為何警方追犯嫌到商圈大樓頂樓時，卻長達40秒沒有直接進入？所長也表示，事後看犯嫌墜樓身亡，但當下情境一片混亂，從一到五樓沒有人知道犯嫌在哪一個樓層，如果現在事後看，犯嫌並沒有選擇墜樓身亡，而是躲在漆黑的天台埋伏，伺機攻擊進入的警察，那是不是又會有人質疑，為什麼警方不留在現場，等待後續更多支援警力到達？

李欣鴻強調，身為一名警察，如果民眾生命和警察生命只能選擇一樣，警察同仁都會優先選擇保護民眾，其實就跟北車勇敢阻止犯嫌的余先生一樣，奮不顧身去阻止。就像此次過程中，同仁只知道現場有人持刀，不清楚現場狀況，但是沒人遲疑、沒人猶豫，只想趕到現場保護民眾。

他也懇請各界，包括社會大眾和新聞媒體多給警方一點鼓勵和支持，就算只是一句話，對警方都是很大的鼓勵。