警追張文武器採購渠道 蝦皮曝清單：未購買煙霧彈及大型刀具

妨害兵役通緝犯張文於昨（19）日晚間，在北捷台北車站M7出口附近，與中山商圈周邊展開隨機砍人，凶嫌在內共4死、11傷。警方在犯案現場跟張嫌租屋處發現汽油彈、煙霧彈、長刀、戰術背心等物，懷疑部分物品可能是經由網購獲得。不過蝦皮今日給出最新回應，表示比對帳號後，張文購買的商品多是一般生活與戶外使用相關用品，並沒有購買犯案用具。

針對昨晚北市的隨機攻擊事件，蝦皮發出聲明，表示經與北市刑大提供資料比對查證，張文帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機和露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

蝦皮官方進一步指出，經查相關商品均屬依法可販售之品項。蝦皮已向台北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

另外，人身防護產品經銷商「漢克國際 Hank International Trade」今（19）日也在臉書發文公告，該公司所代理的SG仿真外型MK18煙霧彈，已取得警政署許可證多年，此產品為合法商品，用於生存遊戲、登山、漁船、消防演習、軍方模擬毒氣室、工程管路測漏。並呼籲，「個人的非法行為，我們管不著，請注意法律是處罰行為人。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

